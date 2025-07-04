Подмосковный Подольск и белорусский Борисов стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение было подписано в День независимости Белоруссии.

До этого в Подмосковье начал работать белорусский завод ООО «Белтелекабель». В его открытии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этот день в Борисов приезжают делегации из городов-побратимов. В этом году в их число вошли представители Подольска, Нижней Тавды, Малоярославца, Петушков и Богородского округа.

Делегацию Подольска возглавил первый замглавы округа Владимир Кравцов. Вместе с председателем Борисовского райисполкома Николаем Карповичем он подписал соглашение о побратимских отношениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал участником форума муниципальных депутатов фракций «Единая Россия» в Красногорске.