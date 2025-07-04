Участники СВО из Химок стали финалистами региональной программы «Герои Подмосковья»

Ветераны специальной военной операции из Химок оказались в числе финалистов региональной программы «Герои Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации округа. Их список утвердили на заседании Общественного совета Московской области.

Программу создали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, в финал вышел Александр, который отправился в зону СВО добровольцем в октябре 2022 года. Теперь он является руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, помогает военным на передовой и принимает активное участие в патриотических проектах округа. Кроме того, финалистом стал еще один участник СВО Шамиль, который теперь состоит в Ассоциации ветеранов СВО.

«Решил, что хочу и могу защищать Родину. Я и многие мои ровесники записались добровольцами», — поделился ветеран.

В сентябре финалисты приступят к годичному очно-заочному обучению, каждому участнику назначат опытных наставников из числа членов правительства, муниципальных образований, депутатов Госдумы и Московской областной Думы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».