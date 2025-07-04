Производство промышленных контейнеров появится в Подольске. Проект реализует компания «Еврокуб», рассказали в муниципальной администрации.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в округе первый роботизированный распределительный центр «Магнита».

В реализацию нового проекта вложат более 800 млн руб. На заводе будут выпускать контейнеры для перевозки и хранения различных материалов и продуктов питания. На объекте появится порядка 50 рабочих мест.

«В 2026 году предприятие планирует выйти на полную мощность и выпускать более 35 тыс. контейнеров ежегодно», - рассказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе возведения домов для расселения аварийного жилфонда в Подольске.