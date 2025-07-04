Почти 7 тыс. женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи

С начала 2025 года почти 6,8 тыс. жительниц Подмосковья старше 40 лет самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования, в результате у 469 из них выявились отклонения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит, вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что по результатам обследования у 21 пациентки врачи обнаружили онкологическое заболевание, их направили в Центры амбулаторной онкологической помощи региона. Оформить самозапись можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.