В берлинской гимназии ученик подрался с учителем из-за палестинского флага

В одной из гимназий Берлина ученик избил учителя из-за флага Палестины, сообщили в полиции столицы Германии.

14-летний ученик пришел на школьную площадку, завернувшись в палестинский флаг. Учитель потребовал убрать его. На помощь подростку пришел 15-летний товарищ. После бурной перепалки школьник ударил учителя головой, а затем пнул ногой в живот.

Приехавшая полиция записала данные всех участников конфликта.

Инцидент произошел на фоне обострения палестино-израильских отношений. 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны движения ХАМАС. В ответ израильская армия нанесла удары по сектору Газа и проводит наземную операцию для зачистки района.