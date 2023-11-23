В библиотеке Долгопрудного проходят «Барбоскины чтения»

Ученики первого класса шестой школы принимают участие в проекте «Барбоскины чтения». Это бесплатный курс, состоящий из восьми уроков и призванный снять психологические зажимы, которые часто становятся причиной проблем с чтением.

Первое занятие ребята посетили в Центральной библиотеке муниципалитета. Его провела заместитель председателя МОСКОО «Х-Легион» Дарья Ильичева. На нем дети читали рассказ русского писателя Льва Толстого «Лев и собачка». А справиться со стрессом или переживаниями первоклассникам помогала специально обученная австралийская овчарка Белка, которую ребята даже могли погладить.

Подобная практика помогла юным книголюбам. Многие пообещали, что продолжат читать книги дома в компании собственных питомцев. Это станет отличной мотивацией не бросать литературу, а также ассоциировать процесс чтение с позитивными эмоциями.