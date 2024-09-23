В библиотеке Красноармейска Г.о Пушкинский проводится ремонт зала для взрослых читателей

Библиотеку в Красноармейске городского округа Пушкинский преображают: в зале, где взрослые получали книги на дом, активно проводятся ремонтные работы.

В зале взрослого абонемента убрали всю мебель, демонтировали старый паркет и сейчас готовят стены к покраске. В планах также обновить потолок и поставить новые светильники. Впереди работы по замене досок подложки пола. Там положат фанеру, что позволит качественно и ровно уложить новый линолеум.

Помещение полностью преобразиться, станет более комфортным для сотрудников и взрослых читателей.. Перемены можно будет оценить через месяц. Однако работы идут в уверенном темпе, не исключают, что обновление смогут завершить и быстрее.