В Бийске двухлетняя девочка выжила после падения из окна многоэтажки

Трагический инцидент произошел во вторник, 30 июля. Ребенок упал с высоты второго этажа. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Согласно информации, полученной от СУ СК РФ по Алтайскому краю, девочка находилась под присмотром бабушки, когда произошел несчастный случай. Она забралась на подоконник и выпала из окна. Ребенок выжил после падения, но получил множественные травмы. С ними пострадавшую доставили в реанимационное отделение.

Проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.

Ранее сообщалось о том, что двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге по вине отца-мотоциклиста. Мужчину привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.