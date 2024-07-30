В Хакасии девочка лишилась пальца на ноге по вине отца-мотоциклиста

Согласно полученной информации от пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, девочка лишилась пальца после поездки на мотоцикле со своим отцом в селе Кирово Алтайского района. Данный инцидент привел к серьезной травме.

Трагедия произошла, когда 39-летний мужчина остановил мотоцикл «Восход ЗМ». В этот момент нога двухлетнего ребенка попала в мотоциклетную цепь. Девочке понадобилась помощь медиков. Они, в свою очередь, были вынуждены принять решение об ампутации пострадавшего пальца.

Важно отметить тот факт, что у мужчины отсутствовали права на управление транспортным средством, а это является грубым нарушением правил дорожного движения. Кроме того, его привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и обеспечению его безопасности.

Ранее сообщалось, что микроавтобус в Тульской области опрокинулся вместе с пассажирами внутри. Сотрудники ГАИ уточнили, что пострадала женщина 1955 года рождения.