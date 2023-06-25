На Алтае озверевший алабай чуть на растерзал до смерти подростка

Инцидент с нападением разъяренного пса на ребенка произошел в Алтайском крае. Как сообщила помощник регионального прокурора Мария Антошкина, прокуратура и краевое СУ СК РФ проводят проверки по факту произошедшего.

Отмечается, что в ходе нападения алабая 14-летний подросток получил множественные рваные раны и был экстренно госпитализирован в одну из клиник Бийска.

«Двадцать пятого июня 2023 года в г.Бийске Алтайского края в результате нападения собаки породы "алабай" пострадал 14-летний подросток. Ему понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным, проверить все доводы о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего», - сообщила Антошкина.

Она добавила, что по результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Прокуратура Бийска намерена привлечь к ответственности хозяев собаки, если выяснится, что они содержали пса без должного присмотра.