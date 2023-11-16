В Благовещенске мужчина назвал себя богом и ворвался в церковь с 17 ножами

Неизвестный мужчина ворвался в церковь «Новое поколение» в Благовещенске, в рюкзаке у него было 17 единиц холодного оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе церкви.

Мужчина назвал себя богом и сказал, что пришел покарать грешников. В это время в церкви находились женщины и дети.

Дежуривший в церкви вахтер Тимофей Пипко проявил бдительность и задержал агрессивного посетителя, а затем передал его вызванным сотрудникам Росгвардии.

В рюкзаке у «бога» был богатый арсенал из разного типа ножей, нунчаки и перцовый баллончик.

Позже выяснилось, что задержанный мужчина неоднократно был судим за наркотики.