В Благовещенске назвали ущерб от творений «амурского Бэнкси»

Пострадавшие организации уже готовят иски о возмещении ущерба.

С начала осени графические надписи POSKE начали появляться по всему Благовещенску. Администрация назначила премию в 10 тысяч рублей за сведения о таинственном художнике, которого в городе прозвали «мистер Бэнкси».

Благовещенцы ломали голову, что обозначает слово POSKE. Выяснилось, что это никнейм художника и больше ничего. Молодой человек признался, что он занимался граффити от скуки.