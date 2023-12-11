В Благовещенске назвали ущерб от творений «амурского Бэнкси»
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Вандал, разрисовывавший граффити городские объекты в Благовещенске, нанес городу ущерб на 5,5 млн рублей, сообщили в администрации Амурской области.
Пострадавшие организации уже готовят иски о возмещении ущерба.
С начала осени графические надписи POSKE начали появляться по всему Благовещенску. Администрация назначила премию в 10 тысяч рублей за сведения о таинственном художнике, которого в городе прозвали «мистер Бэнкси».
Благовещенцы ломали голову, что обозначает слово POSKE. Выяснилось, что это никнейм художника и больше ничего. Молодой человек признался, что он занимался граффити от скуки.