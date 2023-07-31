В Благовещенске осужденный сбежал из СИЗО, юркнув в окно для передач

Как проинформировала пресс-служба УФСИН России по Амурской области, осужденного за кражу мужчину привели в комнату свиданий. Пока надзиратель откровенно зевал в сторонке, заключенный нырнул в окошко для передач и был таков.

Однако, как добавили в ведомстве, гулять на свободе долго беглецу не пришлось. Через некоторое время он был пойман и доставлен обратно в СИЗО.

«Осужденный, совершивший побег из следственного изолятора №1 УФСИН России по Амурской области, задержан спустя несколько часов в Благовещенске Его нашли ночью 31 июля», - говорится в сообщении.

Теперь, помимо кражи, беглецу еще придется расплачиваться за свой последний поступок по статье 313 УК РФ – «Побег из места лишения свободы». В УФСИН по региону по факту произошедшего начата служебная проверка.