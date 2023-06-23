В Богородицке Тульской области загорелась пожарная часть

Стало известно, что в одном из городов региона возник пожар. Он охватил отделение пожарной службы. Об этом сообщают Тульские известия.

В социальных сетях появились записи от очевидцев, что 23 июня, в пятницу, в городе Богородицк загорелась пожарное отделение. По предварительным данным свидетелей, крыша пострадавшего здания была серьезно повреждена, а клубы дыма полностью скрыли проезжую часть.

К счастью, по информации пресс-службы регионального МЧС, пострадавших нет, и на данный момент пожар ликвидирован благодаря усилиям 10 пожарных машин. Предполагаемой причиной возгорания, по данным властей, послужило короткое замыкание.

Это происшествие в очередной напомнило жителям города о важности соблюдения правил пожарной безопасности в повседневной жизни.