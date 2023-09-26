В больницах Нагорного Карабаха скончались семеро пострадавших после взрыва на АЗС

Стала известна дополнительная информация, касающаяся происшествия со взрывом на автомобильной заправочной станции. Об этой печальной новости написали в KP.RU . Также сообщается о том, что в общей сложности подтвердилась гибель двадцати человек.

Напомним, что в понедельник, 25 сентября, произошел сильный взрыв на складе с топливом около трассы Степанакерт-Аскеран. После этого в больницы доставили 290 человек, пострадавших в результате несчастного случая.

Все они получили ожоги, которые оцениваются различной степенью тяжести. Известно, что семь человек, находящихся на лечении, умерли. Множество людей сейчас пребывают в тяжелом состоянии.

Также есть информация о якобы пропавших без вести. Такими сейчас считают тех людей, которые «сгорели» и данные о них отсутствуют.