В больнице городского округа Кашира появился новый рентген-аппарат

В хирургическом корпусе Каширской больницы уже в мае началась модернизация рентген-кабинета. В помещении демонтировали старое оборудование, выполнили современную облицовку стен и полов, обновили коммуникации.

Теперь для пациентов городского округа Кашира созданы комфортные условия проведения рентгенологических исследований, а кабинет отвечает всем стандартам.

Но главный итог модернизации кабинета - подключение современного стационарного рентген-аппарата. С его помощью можно проводить разные виды рентгенологических исследований, при этом достигается высокое качество снимков, а лучевая нагрузка остается минимальной. Кстати, система позволяет получать панорамные снимки, например, позвоночника, с помощью сшивки нескольких фрагментов.

Важная опция - аппарат позволяет регулировать высоту. Это делает более удобным обследование детей и пациентов с ограниченными возможностями.

Главный врач больницы Юрий Володин напомнил, что в корпусе находится травмпункт, а также отделения хирургического профиля. Поэтому нужно, чтобы аппарат работал быстро и давал хорошее качество снимков.

«Новый стационарный рентгенодиагностический аппарат обладает всеми этими функциями. Также есть возможность реализации «второго мнения,» с коллегами из МОНИКИ», - сказал главврач.

Напомним, во время ремонта кабинета обследования проводили в соседнем помещении на передвижном цифровом аппарате.

Техника для городского округа Кашира приобретена по поручению губернатора Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».