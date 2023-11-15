В больнице городского округа Кашира появился новый рентген-аппарат
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В хирургическом корпусе Каширской больницы уже в мае началась модернизация рентген-кабинета. В помещении демонтировали старое оборудование, выполнили современную облицовку стен и полов, обновили коммуникации.
Теперь для пациентов городского округа Кашира созданы комфортные условия проведения рентгенологических исследований, а кабинет отвечает всем стандартам.
Но главный итог модернизации кабинета - подключение современного стационарного рентген-аппарата. С его помощью можно проводить разные виды рентгенологических исследований, при этом достигается высокое качество снимков, а лучевая нагрузка остается минимальной. Кстати, система позволяет получать панорамные снимки, например, позвоночника, с помощью сшивки нескольких фрагментов.
Важная опция - аппарат позволяет регулировать высоту. Это делает более удобным обследование детей и пациентов с ограниченными возможностями.
Главный врач больницы Юрий Володин напомнил, что в корпусе находится травмпункт, а также отделения хирургического профиля. Поэтому нужно, чтобы аппарат работал быстро и давал хорошее качество снимков.
«Новый стационарный рентгенодиагностический аппарат обладает всеми этими функциями. Также есть возможность реализации «второго мнения,» с коллегами из МОНИКИ», - сказал главврач.
Напомним, во время ремонта кабинета обследования проводили в соседнем помещении на передвижном цифровом аппарате.
Техника для городского округа Кашира приобретена по поручению губернатора Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».