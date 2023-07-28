В больнице Коломны прошли практику более 100 студентов-медиков
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Коломенская областная больница ежегодно приглашает на учебную и производственную практику студентов медвузов. Только с начала этого года дополнительным профессиональным навыкам обучились более ста студентов.
Заслуженным уважением облбольница в Г. о. Коломна пользуется у студентов-практикантов Рязанского медуниверситет имени академика Павлова. Из этого вуза в коломенской клинике прошли практику 80 студентов.
По четыре будущих медика направили РНИМУ им. Пирогова и Тверской медуниверситет. Побывали на практике и учащиеся стоматологического университета им. Евдокимова, Сеченовского медуниверситета, медвузы Ярославля, Смоленска и Пскова.
«Студенты приглашаются на практику, и во время ее прохождения мы рассказываем о мерах поддержки и льготах, которые предлагает врачам, фельдшерам и медсестрам Подмосковье. Также будущие врачи могут «примерить» на себя коллектив нашей клиники, условия работы. Так им проще вливаться в работу после получения диплома», — рассказал главный врач Коломенской областной больницы Олег Митин.