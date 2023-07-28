В больнице Коломны прошли практику более 100 студентов-медиков

Коломенская областная больница ежегодно приглашает на учебную и производственную практику студентов медвузов. Только с начала этого года дополнительным профессиональным навыкам обучились более ста студентов.

Заслуженным уважением облбольница в Г. о. Коломна пользуется у студентов-практикантов Рязанского медуниверситет имени академика Павлова. Из этого вуза в коломенской клинике прошли практику 80 студентов.

По четыре будущих медика направили РНИМУ им. Пирогова и Тверской медуниверситет. Побывали на практике и учащиеся стоматологического университета им. Евдокимова, Сеченовского медуниверситета, медвузы Ярославля, Смоленска и Пскова.