В больнице Коломны прошли практику более 100 студентов-медиков

Общество
пресс-служба администрации г.о. Коломна

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]

Коломенская областная больница ежегодно приглашает на учебную и производственную практику студентов медвузов. Только с начала этого года дополнительным профессиональным навыкам обучились более ста студентов.

Заслуженным уважением облбольница в Г. о. Коломна пользуется у студентов-практикантов Рязанского медуниверситет имени академика Павлова. Из этого вуза в коломенской клинике прошли практику 80 студентов.

По четыре будущих медика направили РНИМУ им. Пирогова и Тверской медуниверситет. Побывали на практике и учащиеся стоматологического университета им. Евдокимова, Сеченовского медуниверситета, медвузы Ярославля, Смоленска и Пскова.

«Студенты приглашаются на практику, и во время ее прохождения мы рассказываем о мерах поддержки и льготах, которые предлагает врачам, фельдшерам и медсестрам Подмосковье. Также будущие врачи могут «примерить» на себя коллектив нашей клиники, условия работы. Так им проще вливаться в работу после получения диплома», — рассказал главный врач Коломенской областной больницы Олег Митин.

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