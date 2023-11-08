В больнице подмосковных Бронниц открыт прием у опытного физиотерапевта

Кандидат медицинских наук Лариса Кузнецова подбирает необходимый комплекс процедур, контролирует процесс лечения, следит за состоянием пациента. Очень важно при этом повышать общие иммунные свойства всего организма.

Как отмечает доктор, чаще всего по направлениям из поликлиники к ней поступают люди с заболеваниями неврологического и кардиологического профилей, последствиями различных травм. А вообще лечение можно эффективно организовать по любым проблемам.