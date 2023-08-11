В больнице Подольска появится новая станция для хранения медицинского кислорода

Строительство новой площадки с установкой двух газификаторов объемом по 5 кубических метров стартовало в структурном подразделении «Северный» Подольской областной клинической больницы.

Станция будет снабжать медицинским кислородом оперблоки клиники, палаты реанимации и интенсивной терапии. Причем к койкам интенсивной терапии газ будет поставляться 24 часа в сутки.

Особенно поможет медицинский кислород в лечении тяжелых бронхолегочных заболеваний: астмы, пневмонии, эмфиземы и пр. Важная субстанция будет поставляться также в единственный в Московской области ожоговый центр регионального значения.

Сейчас кислород в отделения подают в баллонах. Их подвозят со склада по мере необходимости. С запуском станции обеспечение пациентов кислородом заметно упростится. Причем в отличие от баллонного варианта, газ со станции гарантированно сохранит неизменное качество, так как при хранении не будет контактировать с металлами. А вакуумная изоляция обеспечивает долговременное хранение сжиженного продукта.

Новая площадка для хранения медицинского кислорода строится по программе губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и запустится до конца года.