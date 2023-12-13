В больнице Пушкинского округа Подмосковья идет масштабный ремонт

Здание старого роддома перепрофилируется под взрослое инфекционное отделение. В настоящее время здесь идет монтаж вентиляции, проводка электрической сети. Впереди работы на входной группе. Специалисты оценивают готовность объекта в 80-85 процентов. На окончательную доводку по перепрофилированию потребуется от двух месяцев до четырех.

Администрация округа намерена увеличить строительную бригаду, чтобы ускорить процесс. Добавим, модернизация больницы идет в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».