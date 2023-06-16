В больнице в Берлине, где может лежать Буданов, журналистам запретили снимать здание
Фото: [©Игорь Зарембо/РИА Новости]
Сотрудники военного госпиталя в Берлине, где может находиться глава украинской ГУР Кирилл Буданов, отказались прокомментировать журналистам РИА Новости эту информацию и запретили вести съемку.
Напомним, что в этом госпитале в районе Митте в течение девяти лет порой проходят лечение некоторые военные или активисты Украины. Сначала журналистам положительно ответили на вопрос о том, можно ли узнать о состоянии больного, но как только услышали фамилию Буданов – риторика изменилась, от комментариев в больнице отказались, да и съемку снаружи запретили.
Особенно удивителен последний факт, ведь в свободном доступе в интернете имеются подобные кадры, да и съемка велась именно снаружи. Но сотрудники учреждения парировали, что это – военный объект. Напомним, что ранее появилась информация о ранении Буданова во время ракетного удара.