В больницу подмосковного Клина поступил передвижной маммограф

На этот раз — рентгеновский цифровой передвижной комплекс «АвтоГраф». Он располагается на базе шасси автомобиля КАМАЗ-4308. Как отмечает главный врач Ольга Стебловская, новый маммограф поможет охвату большого количества пациентов, которым срочно требуется сделать диагностику заболевания и понять динамику развития.

В передвижном комплексе предусмотрены тамбур для ожидания, процедурная и лаборантская комнаты. Есть необходимая мебель. Помещение вентилируется и оснащено системой противопожарной защиты. Эта ценная техника приобретена по линии нацпроекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Отметим, жительницы региона старше 40 лет, которые проходили маммографию более двух лет назад, могут записаться на обследование самостоятельно, минуя врача. Запись доступна через контакт-центр 122 или через портал Госуслуг Московской области (во вкладке «Рентгенология»).