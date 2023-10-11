В больницу подмосковного Красногорска поступил уникальный аппарат

Аппарат будет помогать в реабилитации после сложного лечения больных с тяжелыми случаями неврологических состояний.

Как отмечает врач по лечебной физической культуре Евгений Глебов, медики смогут эффективнее противостоять инсультам, черепно-мозговым травмам и другим заболеваниям, восполнять потерянные функции, добавлять силы мыщцам. Так экзоскелет «Локомат» поможет в занятиях по ходьбе, в восстановлении паттернов шага. Также были закуплены 6 штук «баланс-мастеров», которые будут использоваться в тренировках по «вертикализации» и устойчивости больных.