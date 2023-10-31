В больницу подмосковной Каширы передано новое диагностическое оборудование

Универсальная система для УЗИ диагностики поступила в женскую консультацию Каширской больницы.

Универсальная система для УЗИ диагностики поступила в женскую консультацию Каширской больницы.

Система обладает многофункциональностью и предоставляет возможность обследования различных органов и систем организма. Как отмечает заведующий женской консультаций Алексей Бунаков, медики смогут оперативно и эффективно определять различные патологии и заболевания, станет проще контролировать беременность и осуществлять мониторинг развития плода.

Отметим, с начала этого года в Каширскую больницу поступило четыре единицы диагностического медицинского оборудования.