В большей части штатов США начались выборы президента

В большой части американских штатов избирательные участки начали работу в 07:00 (15:00 мск). Об этом сообщает ТАСС.

Так, в обозначенное время стартовало голосование в колеблющихся штатах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания, у которых основная роль в президентской гонке, и, возможно, именно их жители определят ход противостояния. В некоторых штатах избирательный процесс начался и вовсе на час раньше, а все участки откроют двери для избирателей к 14:00 по местному времени.

Естественно, что основное внимание общественности уделено выборам президентам, однако будут граждане США голосовать и за других представителей своих интересов. Речь о вице-президенте, третьей части Сената, всей Палаты представителей Конгресса США, а еще губернаторах 11 штатов и 2 территорий.

Ранее сообщалось о том, что жители Вашингтона пытаются обезопасить свое имущество, ожидая погромов после начавшихся выборов.