The Times: в Вашингтоне заколачивают здания и строят баррикады, ожидая со страхом выборов

В столице США Вашингтоне местные жители переходят, по сути, на осадное положение, переживая из-за возможных беспорядков после итогов президентских выборов, что пройдут уже сегодня, 5 ноября, пишет британская The Times.

Сообщается, что наибольшие ограждения создаются в том районе, где за итогами голосования американцев будет следить кандидат на пост главы Белого дома от демократов, вице-президент Камала Харрис. Также в центре американской столицы люди начали заколачивать окна и двери зданий, выстраивать баррикады.

«В Вашингтоне заколачиваются здания и возводятся заборы, где Харрис и ее команда проведут вечер вторника в Университете Говарда — своей альма-матер — наблюдая за получением результатов. Магазины заколачиваются, а вокруг Белого дома и Военно-морской обсерватории, где живет Харрис, возводятся заборы», — говорится в публикации издания.

Силы полиции в Вашингтоне уже приведены в состояние полной боевой готовности. Также газета пишет, что простые американские обыватели опасаются гражданских волнений и демонстраций.

Ранее мы сообщали, что свыше 600 сотрудников техперсонала американского СМИ New York Times прекратили работу и устроили забастовку перед президентскими выборами.