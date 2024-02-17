В Большой Шатуре почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля в городском округе Шатура почтили память воинов, которые исполнили свой служебный долг перед Отечеством. Именно в этот день 35 лет назад советские войска ушли из Афганистана.

Мероприятие в память воинов-интернационалистов провели у мемориала «Ангел добра» в Шатуре. Там собрались неравнодушные жители, ветераны афганской войны, родственники погибших и представители администрации. Поздравили всех присутствующих, кто прошел Афганистан, Чечню, Сирию. На мемориал возложили цветы, почтив память павших.

Более 20 ветеранов в Большой Шатуре получили юбилейные медали. Среди награжденных — Андрей Соколов, который прошел службу в «горячих точках» Афганистана с 1985 по 1987 гг., исполнив свой воинский долг достойно.

Вспоминали шатуряне также земляка Юрия Загрязкина, и его подвиг во время боев. Он попал в Афганистан в 1981 году, участвовал в разных миссиях. Обследование кишлака стало последней операцией: боец погиб, прикрыв товарищей от огня. Загрязкину было всего 20 лет. Посмертно его наградили медалью за отвагу и орденом «Красной звезды».