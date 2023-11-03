В Большом Ангарском пруду на севере Москвы обнаружили тело женщины

Столичная прокуратура выложила на своей странице в соцсетях новую запись. В ней ведомство проинформировало о том, что в московском водоеме нашли тело женщины 1957-го года рождения.

Как пишет сайт aif.ru, ссылаясь на данные прокуратуры, погибшую обнаружили в Большом Ангарском пруду, что находится на севере столицы. На ее теле зафиксировали признаки насильственной смерти. Алексей Дудкин, являясь Тимирязевским межрайонным прокурором, отправился на место происшествия для координирования работы сотрудников правоохранительных органов.

Выясняются все обстоятельства указанного инцидента. Судебно-медицинская экспертиза позволит с точностью установить причину смерти женщины, обнаруженной в водоеме.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что столичный СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы. Ее тело нашли в одной из квартир жилого дома.