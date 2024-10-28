В Большом Серпухове для школьников провели психологический тренинг «Вот так работник!»

В четверг, 24 октября, в МБОУ «Образовательный центр «Пущино» в рамках Антинаркотического месячника состоялся психологический тренинг «Вот так работник!».

В корпусе школы № 3 Анастасия Нестерова провела встречу с учащимися 8 «Е» класса. На мероприятии также присутствовал классный руководитель, учитель английского языка Надежда Алексеевна Букатина. Во время тренинга ребята развивали различные способности и получили важные знания.

Так, школьникам рассказали о разнообразных видах трудовой деятельности, что позволило им расширить знания о профессиях. Информация поможет ребятам определиться с дальнейшим обучением после окончания школы и составить алгоритм действий для успешного карьерного роста. Кроме того, ребятам объяснили, какие факторы препятствуют успешному выполнению профессиональных обязанностей.

Ребятам также рассказали, как по внешним признакам определить людей с зависимостью. Подобные знания способствуют развитию критического мышления. Информация о негативных последствиях приема запрещенных веществ мотивирует придерживаться здорового образа жизни.

Тренинг организован при поддержке волонтеров группы «Свежий ветер». Мероприятие прошло оживленно и интересно.