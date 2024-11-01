В Большом Серпухове обсудили компетенции современных учителей

Семинар-совещание под названием «Исследование компетенций учителей: фактор успешной профессиональной деятельности» состоялся в Большом Серпухове на этой неделе.

Мероприятие прошло в минувшую среду, 30 октября, в Дашковской школе Городского округа Серпухов. За его проведение отвечали специалисты Учебно-методического центра Серпуховского округа.

Среди участников семинара можно было заметить членов регионального методического актива и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе (УВР). Кроме того, на мероприятии присутствовала методист Центра непрерывного повышения профессионального мастерства КУРО (ЦНППМ КУРО) — Ирина Вячеславовна Карпеева.

Также она является региональным руководителем проекта «Андрагог XXI века» и «Проектной лаборатории молодых специалистов и их наставников «Формула успеха».

Участники встречи проанализировали статистику, касающуюся прохождения педагогами муниципалитета регионального исследования их компетенций в учебном 2023-2024 году. Также они ознакомились с нововведениями в процедуре прохождения регионального исследования компетенций учителя (РИКУ), запланированными на текущий учебный год.

В ходе семинара Ирина Вячеславовна предоставила подробные рекомендации по эффективному использованию Единой федеральной системы «Цифровой кабинет методиста». Она детально объяснила последовательность создания автоматизированного индивидуального образовательного маршрута и наглядно продемонстрировала функционал этого ресурса.

В результате участники смогли ознакомиться с современными цифровыми инструментами, способствующими повышению качества образовательного процесса. А обсуждение ключевых аспектов успешной профессиональной деятельности педагогов в дальнейшем скажется на качестве обучения детей.