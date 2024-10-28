В Большом Серпухове прошел фестиваль «Наукоградостно»

Идея проведения этого яркого и увлекательного события принадлежит независимому комитету, в состав которого вошли музыканты, ученые и художники.

Первый фестиваль «Наукоградостно» в городе Пущино прошел в минувшие выходные. Мероприятие состоялось при поддержке АНО «Семейный центр «Три поколения» в сотрудничестве с Домом ученых.

Целых два дня (с 26 по 27 октября) творческие люди из разных наукоградов, объединенные на одной площадке, делились идеями и вдохновением друг с другом. Также они рассказали о своих дальнейших планах и достигнутых результатах.

Фото: [ «Пущино «city» ]

В Доме ученых прошли лекции и круглый стол для всех желающих, посвященный наукоградам. Кроме того, гостям удалось встретиться и побеседовать с активистами. Вместе с тем участники могли насладиться концертами в жанрах фолк, рок и бардовской музыки, а также посетить выставки и принять участие в творческих мастер-классах.

На ярмарке посетители приобрели уникальные украшения и изделия мастеров декоративно-прикладного искусства в память о Фестивале. Вероятно, что проведение следующего долго ждать не придется, ведь организаторы планируют сделать его традиционным.