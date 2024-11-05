В Большом Серпухове состоялся творческий вечер клуба молодых авторов

Любители поэзии и молодые поэты собрались в Пущинском ЦКР «Вертикаль» в городском округе Серпухов, чтобы сделать осень теплее и вдохновиться на творчество.

Чтение стихов, знакомство с писателями, открытие новых граней поэзии, собрание группой единомышленников и душевная атмосфера: все это получают участники «Клуба молодых авторов». Недавняя такая встреча прошла также тепло и насыщенно, что отметил и основатель клуба Александр Кузовлев.

«Мы благодарим каждого присутствующего за участие и создание волшебной атмосферы. С нетерпением ждем вас на следующих вечерах!» — добавил он.

«Клуб молодых авторов» в Серпухове стал динамично развивающейся организацией, открытой для всех инициативных и творческих авторов. Движение помогает поддержать молодых поэтов и поэтесс, дает возможность развивать талант и помогать делать этом другим единомышленникам.