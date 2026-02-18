«В борьбе с „пороком“»: власти Афганистана сожгли 500 музыкальных инструментов

В Афганистане сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока устроили показательное сожжение музыкальных инструментов, сообщает информагентство Pajhwok.

В общей сложности было уничтожено 500 предметов, изъятых у населения за последний год.

Глава ведомства Макбуль Ахмад Вакас пояснил, что уничтоженные предметы использовались «для танцев и празднований на различных церемониях». Он подчеркнул, что подобные мероприятия являются частью системной работы по искоренению пороков в обществе.

В своем обращении к жителям страны чиновник призвал граждан полностью отказаться от всего, что противоречит строгим нормам шариата.

