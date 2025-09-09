В Братиславе нашли 230-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны

В Братиславе во время строительных работ обнаружили авиабомбу, оставшуюся со времён Второй мировой войны. Полиция города сообщила на своем сайте, что утром вторника планируется эвакуация людей из ближайших зданий для ее безопасного обезвреживания.

По прибытии на место происшествия пиротехник определил, что найдена авиабомба весом 500 фунтов (около 230 килограммов), относящаяся ко временам Второй мировой войны.

«Сегодня (в понедельник — прим. ред.) после 18:00 (19:00 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории строительной площадки рядом с улицами Ландерерова — Чуленова», — говорится в сообщении полиции..

С 6:00 (7:00 мск) полиция готовится к эвакуации зданий, расположенных рядом с местом находки. Согласно информации, пиротехнические работы начнутся во вторник в 9:00 (10:00 мск) и завершатся в 12:00 (13:00 мск), приводится в публикации полиции.