В Бразилии обнаружили тело 20-летней девушки, облепленное 26 айфонами

В Бразилии при странных обстоятельства скончалась 20-летняя девушка. О трагедии сообщает Mirror.

Следователи обнаружили ее труп с 26 телефонами, которые были приклеены к телу. Смерть наступила 29 июля, после того, как она плохо себя почувствовала в автобусе.

По мнению силовиков, девушка была частью операции контрабандистов, но способ перевозки товара вызвал огромное количество вопросов, как и смерть от болезни, не характерной для ее возраста.

Расследование продолжается.

Планируется провести серию экспертиз, чтобы точно установить причину смерти. Полицейские занимаются поиском и перекрытием возможного канала поставок контрабанды.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел 50%-е пошлины на импорт из Бразилии.