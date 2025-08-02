В Бразилии обнаружили тело 20-летней девушки, облепленное 26 айфонами
Загадочная смерть бразильянки с 26 телефонами оставила полицию в недоумении
Фото: [pxhere.com]
В Бразилии при странных обстоятельства скончалась 20-летняя девушка. О трагедии сообщает Mirror.
Следователи обнаружили ее труп с 26 телефонами, которые были приклеены к телу. Смерть наступила 29 июля, после того, как она плохо себя почувствовала в автобусе.
По мнению силовиков, девушка была частью операции контрабандистов, но способ перевозки товара вызвал огромное количество вопросов, как и смерть от болезни, не характерной для ее возраста.
Расследование продолжается.
Планируется провести серию экспертиз, чтобы точно установить причину смерти. Полицейские занимаются поиском и перекрытием возможного канала поставок контрабанды.
Ранее сообщалось, что Трамп ввел 50%-е пошлины на импорт из Бразилии.