В Бразилии женщина привезла труп дяди в банк ради оформления кредита

Вместо оплакивания и организации похорон предприимчивая жительница Рио-де-Жанейро решила найти другое применение своему внезапно скончавшемуся дяде. Она попыталась оформить на него кредит, привезя загримированный труп в банк. Об этом случае сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Sun.

Покойника женщина усадила в инвалидное кресло, а также провернула несколько манипуляций с его внешностью. Так она привезла его в отделение банка и спокойно общалась с консультантами. Целью обманщицы были 7000 реалов. Оформление на мертвого дядю не возложило бы на нее ответственность по платежам.

Бразильянка делала вид, что ей приходится растолковывать дяде почти каждое предложение: она повторяла слова сотрудников в лицо родственника, иногда делала акцент на ключевых моментах. Горе-актрису раскрыли, когда пришло время подписывать документы.

«Распишись здесь и перестань доставлять мне головную боль», — говорила бразильянка, придерживая ручку в руке покойного.

Один из сотрудников обратил внимание на отсутствие какой-либо реакции бледного пожилого клиента и насторожился. Он вызвал скорую помощь, несмотря на попытки женщины отговорить его. В итоге врачи подтвердили, что 68-летний мужчина был уже мертв, когда его привезли в банк.

Теперь у полиции появились вопросы к племяннице, и не только из-за попытки мошенничества. В частности будут разбираться, действительно ли дядя умер своей смертью.

Ранее сообщалось, что россиянин вышел на связь после исчезновения в опаснейших джунглях на планете.