В Британии хотят запретить носить паранджу на рабочем месте

Британским работодателям хотят разрешить вводить запрет на ношение паранджи на рабочем месте. С данной инициативой выступила лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок.

В интервью газете Telegraph она призналась, что не общается с избирателями, которые скрывают свое лицо. Баденок считает, что и у других людей должен быть такой контроль. Например, компаниям нужно предоставить право решать, что носить их сотрудникам.

При этом Баденок отметила, что запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, не способствует решению проблемы интеграции мигрантов в общество.

Ранее сообщалось о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников хиджаба "врагами Ислама".