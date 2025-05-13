Сын народной артистки Екатерины Шавриной скончался в тюрьме

Григорий Шаврин, сын известной народной артистки Екатерины Шавриной и модельер, ушел из жизни в исправительной колонии, где отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, в минувшее воскресенье сердце 59-летнего Григория Шаврина остановилось в ИК-6, расположенной в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Заключенный почувствовал внезапное недомогание, после чего был оперативно доставлен в медицинский пункт, где врачи констатировали его смерть.

Согласно информации, в прошлом году Шаврин был задержан в деревне Десна, находящейся в Новой Москве. При личном досмотре у него было обнаружено вещество, предположительно, амфетамин. Суд приговорил его к лишению свободы на срок четыре с половиной года.

Известно, что сын знаменитой певицы долгие годы боролся с наркотической зависимостью, имея непостоянный успех в этом трудном деле. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Родные и близкие оказывали ему всевозможную поддержку в реабилитации, благодаря чему он даже прошел процедуру кодирования и смог реализоваться как дизайнер мужской одежды. Однако впоследствии произошел рецидив.

Екатерина Шаврина, мать Григория, является прославленной исполнительницей русских народных песен и единственной артисткой, дважды выступившей с сольными концертами в зале Организации Объединенных Наций. В настоящее время ей 82 года.

Его отец — Григорий Пономаренко, был выдающимся композитором, баянистом и народным артистом СССР. Он скончался в 1996 году в возрасте 74 лет, будучи старше своей супруги на 21 год.

Ранее сообщалось, что умерла советская киноактриса Нина Гребешкова.