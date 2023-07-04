Сообщается, что 21-летнего солдата Александра Гармса-Риззи заключили в тюрьму после того, как он сбежал из полка Королевских валлийских стрелков в Эстонии, где проходил службу, и отправился на Украину. Как выяснил военный трибунал, молодой человек вступил в украинское ополчение в качестве стрелка, нарушив приказы и создав угрозу для своей страны.

Суд приговорил наемника к одному году заключения под стражей в военном центре. При этом местные СМИ подчеркнули, что солдат мог втянуть Британию своими действиями в конфликт с Россией.