В Британии перепугались российского «супероружия», позволяющего следить за НАТО

Российские вооруженные силы имеют в своем арсенале передовые технологии, чтобы наблюдать за любыми передвижениями войск НАТО по всему миру. На это в беседе с финским изданием Yle указал британский военный аналитик Джек Уотлинг.

Все это, по словам эксперта, подводит определенную черту, что с недавних пор традиционные методы маскировки и камуфляжа в современных войнах практически бессильны.

«Наши армии во многом привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на сегодняшнем поле боя, пожалуй, в принципе не спрячешься. У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее», — отметил Уотлинг.

Эксперт в продолжение темы добавил, что существующие в ВС РФ передовые системами слежения позволяют российским военным эффективно контролировать все происходящие на поле боя события. В подтверждение своих слов Уотлинг напомнил о последних событиях в зоне СВО на Украине, где офицерам ВСУ, по его словам, не всегда удавалось должным образом сохранить свою анонимность и безопасность.