В Британии потратят миллионы долларов на создание поселений для белых

В Великобритании началось строительство поселений для белых людей. Средства на реализацию проекта под названием «альтернатива тьме» в размере £162 тысячи (около $215 тысяч) собрали участники инициативы The Woodlander Initiative.

Лидер движения Саймон Биркетт заявил, что аналогичные общины будут созданы в каждом графстве страны. В общей сложности планирует собрать £1 миллион.

Биркетт пояснил, что им нужно развивать собственный бизнес и создавать свои собственные институты. Также он отметил потребность в школах, которые будут следовать их правилам.

Власти пока никак не прокомментировали деятельность группы. На сайте организации не упоминается, что сообщества будут закрытыми для представителей других рас.

Ранее сообщалось о том, что полмиллиона пассажиров столкнулись с задержками рейсов из-за проблем с радарами в Британии.