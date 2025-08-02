В Британии потратят миллионы долларов на создание поселений для белых
В Великобритании начали строить поселения только для белых
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В Великобритании началось строительство поселений для белых людей. Средства на реализацию проекта под названием «альтернатива тьме» в размере £162 тысячи (около $215 тысяч) собрали участники инициативы The Woodlander Initiative.
Первые два объекта возводятся в Уэльсе, сообщает The Times.
Лидер движения Саймон Биркетт заявил, что аналогичные общины будут созданы в каждом графстве страны. В общей сложности планирует собрать £1 миллион.
Биркетт пояснил, что им нужно развивать собственный бизнес и создавать свои собственные институты. Также он отметил потребность в школах, которые будут следовать их правилам.
Власти пока никак не прокомментировали деятельность группы. На сайте организации не упоминается, что сообщества будут закрытыми для представителей других рас.
Ранее сообщалось о том, что полмиллиона пассажиров столкнулись с задержками рейсов из-за проблем с радарами в Британии.