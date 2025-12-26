В Великобритании произошел скандал, связанный с украинской студенткой, которая покинула колледж из-за давления со стороны учебного заведения, требующего от нее изучения русского языка. Об этом пишет газета The Guardian.

По словам студентки, преподаватели колледжа в Сток-он-Тренте предложили ей выучить русский язык, полагая, что это облегчит ей изучение предметов. Однако эта рекомендация вызвала у нее негодование, и она решила прекратить обучение.

«Я благодарна за возможность учиться в Соединенном Королевстве — оно стало для меня третьим домом [после Украины и Чехии]. Но не все понимают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуре и языку после всего, что пережила наша страна», — пожаловалась она.

Украинская девушка выразила разочарование тем, что никто не постарался понять, насколько тяжелым оказался для нее этот опыт. Она заявила, что не может продолжать обучение из-за идеологических разногласий.

Ранее сообщалось, что в магазинах Лондона появились батончики Snickers в упаковке на русском языке.