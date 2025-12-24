В магазинах Лондона появились батончики Snickers в упаковке на русском языке

В розничных сетях британской столицы покупатели обнаружили неожиданный товар — популярные шоколадные батончики Snickers в упаковке, полностью оформленной на русском языке. Это явление привлекло внимание международных СМИ, в том числе газеты The New York Times .

Журналисты издания подробно описали находку: внешне лакомство ничем не отличалось от привычного, сохраняя узнаваемый дизайн с изображением нуги и карамели в шоколадной глазури. Однако ключевой деталью стал текст, набранный кириллицей.

«На первый взгляд конфеты в магазинах по всему Лондону казались обычными Snickers. Упаковка была знакомой... Но надпись на упаковке была почти полностью написана кириллицей, российским алфавитом», — отмечается в материале.

На запросы относительно происхождения продукции и причин ее появления в Великобритании компания-производитель дала официальный комментарий. Представители заявили, что не имеют прямого отношения к этой ситуации и не могут контролировать действия независимых торговых посредников. По их словам, дистрибьюторы, вероятно, закупают батончики, произведённые для рынков России и Белоруссии, а затем самостоятельно ввозят и распространяют их в странах Западной Европы, пользуясь существующими логистическими цепочками.

