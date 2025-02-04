В Британии ребенок посмотрел в свое отражение и погиб под упавшим зеркалом

Малолетний посетитель торгового центра в Британии погиб после падения большого зеркала. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на The Mirror.

Происшествие попало на камеры торговой зоны. Согласно им, ребенок стоял и разглядывал свое отражение в зеркало, прикрепленного к колонне. Неожиданно конструкция рухнула и придавила мальчика. После этого он потерял сознание из-за полученной травмы головы: макушки и затылка. Несмотря на усилия врачей юный британец скончался.

Правоохранители установили, что ребенок просто смотрелся в зеркало, но не трогал его руками и не пытался шатать колонну. Несовершеннолетний ограничился только визуальным взаимодействием.

Семья погибшего ребенка присутствовала на слушаниях и описала сына как жизнерадостного и улыбчивого. Каждый день он приносил маме цветы. Теперь ей предстоит через суд привлечь к ответственности виновных в несчастном случае и добиться компенсации.

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