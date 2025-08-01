В Британии скандал с НАБУ на Украине назвали непоправимым для Зеленского

Тот скандал, который разразился на Украине из-за отмены и возвращения полномочий антикоррупционным ведомствам, очень сильно ударил по имиджу украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил британский журнал The Spectator.

Издание напомнило, что вчера, 31 июля, Верховная Рада проголосовала за возвращение независимости у Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Их полномочия были ограничены за девять дней до этого решением все той же Рады по инициативе Зеленского. Президент тут же утвердил новый закон.

«Однако репутационный ущерб был необратимым», — указали журналисты.

Они отметили, что и общество, и депутаты перестали доверять своему лидеру. Они больше не будут безоговорочно поддерживать те инициативы, которые станет выдвигать Зеленский.

Ранее уже сообщалось, что Рада проголосовала за законопроект о возвращении всех полномочий НАБУ и САП. При этом большинство голосов за закон дала правящая партия «Слуга народа». Именно по ее инициативе обе организации ранее были лишены самостоятельности.