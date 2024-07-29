В Британии заявили об увеличении объемов помощи Украине
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Министр финансов Рейчел Ривз заявила о намерении Великобритании существенно увеличить объемы финансовой помощи Киеву.
По словам Ривз, Лондон спонсирует Киев с начала специальной военной операции в 2022 году, но ранее выделяемых средств было недостаточно. Теперь же Великобритания планирует увеличить поддержку киевскому режиму.
В российском посольстве в Лондоне выразили обеспокоенность в связи с намерениями Великобритании наращивать военную помощь. В диппредставительстве отметили, что подобные заявления о поставках оружия лишь способствуют затягиванию конфликта и ведут к дальнейшему разрушению украинского государства.
Ранее Олег Соскин рассказал о том, кто именно довел Украину до катастрофического кризиса. Действия этого человека привели к плачевным последствиям для всей страны.