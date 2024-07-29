По словам Ривз, Лондон спонсирует Киев с начала специальной военной операции в 2022 году, но ранее выделяемых средств было недостаточно. Теперь же Великобритания планирует увеличить поддержку киевскому режиму.

В российском посольстве в Лондоне выразили обеспокоенность в связи с намерениями Великобритании наращивать военную помощь. В диппредставительстве отметили, что подобные заявления о поставках оружия лишь способствуют затягиванию конфликта и ведут к дальнейшему разрушению украинского государства.

Ранее Олег Соскин рассказал о том, кто именно довел Украину до катастрофического кризиса. Действия этого человека привели к плачевным последствиям для всей страны.