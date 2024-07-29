По словам Олега Соскина, бывшего советника Леонида Кучмы, в этом виноват именно президент Украины. Действия Владимира Зеленского за все время его правления привели к удвоению внешнего долга страны и обесцениванию гривны на 50%.

Также аналитик в своем видео на популярном видеохостинге заявил о том, что глава украинского государства довел страну до финансового и экономического кризиса. А он, в свою очередь, может грозить отказом Киева выплачивать внешний долг.

Ситуацию можно назвать плачевной из-за дефолта (другими словами – банкротства Украины). Соскин подчеркнул, что для этого «Зеленский хорошо поработал». Также бывший советник Леонида Кучмы предположил, каким образом начнут складываться события. Эксперт подчеркнул, что дальше будет «катастрофа».

Ранее депутат Рады выступил за скорейшее начало переговоров Украины с Россией.