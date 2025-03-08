В британской тюрьме запретили визиты к осужденным из-за клопов

В мужской тюрьме HMP Ranby, расположенной в центральной Англии, приостановили визиты к заключенным из-за нашествия клопов в камерах. Об этом сообщила газета Mirror.

Насекомых обнаружили после того, как одна женщина заметила у своей дочери странные отметины. До этого они навещали в тюрьме отца девочки.

Женщина обратилась с ребенком к врачу, который определил, что это укусы насекомых. Информация была доведена до сведения сотрудников тюрьмы, которые подтвердили нашествие клопов.

После этого посетителям временно запретили навещать заключенных, а в камерах начали проводить дезинфекцию. По словам представителя тюремной службы, которые приводит газета, обработка затронула «небольшое число камер».

Ранее сообщалось о том, что в ХМАО продают дорогое украшение, сделанное в тюрьме.