«Единственное кольцо в мире»: в ХМАО продают дорогое украшение, сделанное в тюрьме

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже кольца, которое было изготовлено в тюрьме, сообщил muksun.fm.

По данным издания, автор объявления — житель ХМАО. В комментарии он объяснил, что является собственником кольца. Ювелирное изделие сделано из серебра. Кольцо изготовили в тюрьме Югры. Оно эксклюзивное, потому что больше такого изделия найти не удастся.

Автор объявления готов продать кольцо за 5,5 млн руб. Он уточнил, что торг исключен. Мужчина рассказал, что кольцо было подарено ему пять лет назад. У него есть история. Автор отметил, что знающие эту историю люди, сразу узнают украшение. Другим передать историю сложно и бесполезно.

«Аналога нет у этого кольца, единственное кольцо в мире», — написал автор сообщения.

Издание отметило, что на сайтах бесплатных объявлений можно найти различные предложения. Например, заказать видеопоздравление от имени президента РФ Владимира Путина или американского бизнесмена Илона Маска, пригласить экзорцистов или приобрести миниатюрные квартиры стоимостью в несколько миллиардов.

Ранее сообщалось, что клюшку с автографами чемпионов мира по хоккею с мячом выставили на «Авито» за 450 млн рублей.