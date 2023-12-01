В Брянске открыли новый вытрезвитель по старому адресу

В Брянске открылся первый вытрезвитель на 20 человек, сообщили в городской администрации.

Учреждение находится по тому же адресу, в котором и существовало до своего упразднения, – на улице 11 лет Октября.

В обновленном центре две палаты – на 16 человек мужчин и на 4 женщин. Пребывание в вытрезвителе будет анонимным. В штате учреждения шесть администраторов, три фельдшера и три медсестры.

В 2011 году в России была ликвидирована существовавшая с советских времен система вытрезвителей. В конце 2020 года Владимир Путин подписал закон о ее восстановлении. Однако решение о необходимости создания таких учреждений и их формате оставлялось за местными властями.